Перенос сайта на движок WordPress

$50
Системы управления (CMS)Завершен11 заявок175 просмотров
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Есть сайт с готовым дизайном. Необходимо перенести существующий дизайн на движок WordPress c некоторыми ньюансами.

WordPress
10 лет назад
asphix
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
boardsea
Андрей 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$40
1 день
Большое спасибо за оперативность и качественную работу!
Хороший заказчик, отчётливо поставил задачу, указал сроки и пожелания, после завершения задания, вовремя перевёл деньги, всегда оставался на связи и оперативно реагировал на возникавшие вопросы, советую всем..