Внести правки на сайт Joomla 1.5

$29
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок130 просмотров
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Добрый день.

Требуется внести правки на сайт на CMS Joomla 1.5

Оплата 1000 рублей на ЯД по факту, либо БС.

ТЗ предоставлю кандидатам.

Joomla
10 лет назад
novikovaseo
Новикова 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад