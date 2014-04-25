Сейчас без цмс (на сколько я понимаю. Либо самопис). Мне нужно поставить его на популярный движок: joomla, druapl, wp. Сколько будет стоить? Ссылка на сайт по запросу.
Сделать сайт на Wordpress c использованием шаблона
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы выбрали шаблон сайта (платный) Responsive. Хотим, чтобы вы реализовали весь спектр возможностей этого шаблона с помощью системы Wordpress, с настройкой дизайна.
Этапы:
1. Мы обсуждаем возможность реализации всех требуемых функций сайта с использованием данного шаблона.
2. Определяемся с возможностью донастройки шаблона и его максимального приближения к желаемому дизайну (добавление бекграунда, смена цветов блоков).
3. Определяемся с возможностью добавления требуемых функций на основе шаблона (новые пункты меню, удаление ненужных элементов шаблона).
4. Вы строите сайт на Wordpress с использованием приобретенного нами шаблона.
5. Заменяете все необходимые элементы дизайна на предоставленные нами. Делаете донастройку шаблона по нашим требованиям.
6. Если было принято решение дописывать скрипты, внедрять какие-либо новые функции, то внедряете и дописываете (надеюсь, что этого не понадобится).
По просьбе трудящихся помещаю ссылку на платный макет, который мы выбрали: http://themes.i-biyan.com/gaida/?portfolio=vesper-bird
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $29
Добрый день. Требуется внести правки на сайт на CMS Joomla 1.5 Оплата 1000 рублей на ЯД по факту, либо БС. ТЗ предоставлю кандидатам.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужно перенести: 1. Сайт на drupal - holidays.co.ua и обновить друпал до 6.31 и модули до рекомендуемых версий. 2. Instantcms topmaster.com.ua - перенести. 3. Shopcms - beauty-house.com.ua - перенести. Сайт в кодировке вин1251 и не будет корректно ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
за СЕГОДНЯ! Требуется интегрировать сайт на Битрикс. Страницы сайта http://wonderful.imediasolutions.ru/main.html http://wonderful.imediasolutions.ru/oformlenie.html http://wonderful.imediasolutions.ru/catalog.html http://wonderful.imediasolutions.ru/cart.html http://wonderful.imediasolutions.ru/fishlist.html http://wonderful.imediasolutions.ru/subitem.htmlСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Необходимо настроить 301 редирект на сайте вида: с site.ru на www.site.ru В данный момент при настройке редиректа вида (с site.ru на www.site.ru) сайт ложится и выдает Циклическую ошибку. Если же настраивать обратный редирект, т.е. с www.site.ru на ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Есть сайт с готовым дизайном. Необходимо перенести существующий дизайн на движок WordPress c некоторыми ньюансами.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Сайт camvision.by Описание задач в приложенииСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Скидывайте свои заявки с указанием цены и сроков. ТЗ скину выбранному исполнителю.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно восстановить доступ к админке сайта tzl_kz (CMS expressionengine).Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад