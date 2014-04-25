Сделать сайт на Wordpress c использованием шаблона

Мы выбрали шаблон сайта (платный) Responsive. Хотим, чтобы вы реализовали весь спектр возможностей этого шаблона с помощью системы Wordpress, с настройкой дизайна.

Этапы:

1. Мы обсуждаем возможность реализации всех требуемых функций сайта с использованием данного шаблона.

2. Определяемся с возможностью донастройки шаблона и его максимального приближения к желаемому дизайну (добавление бекграунда, смена цветов блоков).

3. Определяемся с возможностью добавления требуемых функций на основе шаблона (новые пункты меню, удаление ненужных элементов шаблона).

4. Вы строите сайт на Wordpress с использованием приобретенного нами шаблона.

5. Заменяете все необходимые элементы дизайна на предоставленные нами. Делаете донастройку шаблона по нашим требованиям.

6. Если было принято решение дописывать скрипты, внедрять какие-либо новые функции, то внедряете и дописываете (надеюсь, что этого не понадобится).

По просьбе трудящихся помещаю ссылку на платный макет, который мы выбрали: http://themes.i-biyan.com/gaida/?portfolio=vesper-bird