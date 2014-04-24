Перенести сайт на CMS (joomla, druapl, wp)

Системы управления (CMS)Закрыт24 заявки182 просмотра
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Сейчас без цмс (на сколько я понимаю. Либо самопис). Мне нужно поставить его на популярный движок: joomla, druapl, wp.

Сколько будет стоить?

Ссылка на сайт по запросу.

Joomla
10 лет назад
1qwerty
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад