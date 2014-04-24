Перенести сайт на CMS (joomla, druapl, wp)

Необходимо настроить 301 редирект на сайте вида: с site.ru на www.site.ru В данный момент при настройке редиректа вида (с site.ru на www.site.ru) сайт ложится и выдает Циклическую ошибку. Если же настраивать обратный редирект, т.е. с www.site.ru на ...