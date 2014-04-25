Натянуть простую верстку HTML на "1С Битрикс"

Здравствуйте. Есть сайт под управлением 1С Битрикс, редакция бизнес. До недавнего времени товары на него выгружались в нормальном режиме, но сейчас появидась необходимость разделить товары на сайте по различным складам (в 1С заведено несколько складов, и ...