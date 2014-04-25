Натянуть простую верстку HTML на "1С Битрикс"

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок123 просмотра
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Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Задача заключается в следующем:

1. Есть простая адаптивная верстка html - http://redvent.ru/%D1%81reativition/index.html , следует её натянуть на 1С-Битрикс.

1.1 Остальные страницы аналогичны

2. Создать несолько категорий для записей на Битриксе

Возможно сотрудничество на постоянной основе. Большая просьба указывать сроки и цену.

HTML
10 лет назад
alodiy
Денис 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв