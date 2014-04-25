Натянуть простую верстку HTML на "1С Битрикс"

Здравствуйте. Есть сайт под управлением 1С Битрикс, редакция бизнес. До недавнего времени товары на него выгружались в нормальном режиме, но сейчас появидась необходимость разделить товары на сайте по различным складам (в 1С заведено несколько складов, и ...
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Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Задача заключается в следующем:
1. Есть простая адаптивная верстка html - http://redvent.ru/%D1%81reativition/index.html , следует её натянуть на 1С-Битрикс.
1.1 Остальные страницы аналогичны
2. Создать несолько категорий для записей на Битриксе
Возможно сотрудничество на постоянной основе. Большая просьба указывать сроки и цену.
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