Климарт верстка копия сайта на Opencart

$100
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка140 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна точная копия вот этого сайта http://clim-art.ru/

Без исходников в PSD. Весь дизайн брать с сайта исходника.

На Opencart.

Возможно не потребуется весь функционал по фильтрам, предлагайте цены со стандартным набором фильтров ( Производитель, цена ...) и с полным как сейчас на сайте исходнике.

Работаем без предоплаты.

Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.

В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного (заказы есть регулярно).

Озвучивайте ваши цены и сроки.

OpenCart
10 лет назад
SEOinSoul
Илья 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад