Климарт верстка копия сайта на Opencart

Нужна точная копия вот этого сайта http://clim-art.ru/

Без исходников в PSD. Весь дизайн брать с сайта исходника.

На Opencart.

Возможно не потребуется весь функционал по фильтрам, предлагайте цены со стандартным набором фильтров ( Производитель, цена ...) и с полным как сейчас на сайте исходнике.

Работаем без предоплаты.

Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.

В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного (заказы есть регулярно).

Озвучивайте ваши цены и сроки.