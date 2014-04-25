Web программист

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется программист, на долгосрочное сотрудничество.

Задания: натяжка вёрстки на различные CMS.

Доп. задания: поддержка сайтов, установка дополнительных скриптов на уже готовые сайты, поиск новых клиентов.

10 лет назад
yulis007
Юрий 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад