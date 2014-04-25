PHP developer

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок186 просмотров
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Добрый день.

Ищу PHP разработчика для постоянного сотрудничества. Необходимо знание популярных CMS (WP, Joomla).

От Вас порядочность и приемлемые цены.

Спасибо!

PHP
10 лет назад
Free_developer
Андрей 
31 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад