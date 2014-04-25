Натяжка верстки на сайт

Нужно натянуть верстку на сайт и настроить его, фото сайта я вам прикрепил, назовите вашу цену за работу, и сроки, cms joomla 2.5.

На сайте должно быть, как у доски объявления.

За 70$ вы должны сделать:

1. модуль оплаты

2. модуль выведения оплаченного объявления в топ

3. Поиск по сайту

4. Регистрация на сайте

5. Добавление объявления на сайт, только тогда, когда я его одобрю

6. Активация аккаунта при переходе по ссылки, который придет ему на почту

7. Ну и вроде все.

Жду вашу цену и сроки.