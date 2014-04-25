Воскресить друпал сайтег после переноса с хостинга

После переноса с it patrol на 1ГБ приключилась вот такая история

На патроле проблем не было совершенно. Год назад сайт мигрировал с 1Гб на патрол, была проблема в кодировке БД, решалась она тогда оч быстро.

Надо пофиксить это безобразие.