Генерация Title товаров opencart

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки122 просмотра
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Нужно настроить генерацию title, description и keywords товаров на opencart, несколько вариантов, в зависимости от того, в какой категории товар.

OpenCart
10 лет назад
alexuain
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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