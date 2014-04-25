Ajax подгрузка постов Wordpress

Выводить на всех страницах сайта ссылки из файлика текстового или какого-то другого. Т.е. будет такая перелинковка. В файлике будет для каждого урла по 10 анкоров, всего урлов будет штук 100. Скрипт должен распределить все эти ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт - http://goo.gl/hf3d5K
Необходимо добавить кнопку при нажатии на которую подгрузяться еще записи - http://prntscr.com/3dat3z
По аналогии как в этом решении - https://github.com/dcooney/wordpress-ajax-load-more | Пример работы - http://cnkt.ca/ajax-load-more/
но от оригинала должно отличатся тем, что определенное количество постов должно открываться сразу как сейчас, а не как тут - http://cnkt.ca/ajax-load-more/
По сути решение Вам предоставлено, необходимо просто это все установить в тему и настроить и цена я думаю должна быть заметно ниже.
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