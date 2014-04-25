Ajax подгрузка постов Wordpress

Сайт - http://goo.gl/hf3d5K

Необходимо добавить кнопку при нажатии на которую подгрузяться еще записи - http://prntscr.com/3dat3z

По аналогии как в этом решении - https://github.com/dcooney/wordpress-ajax-load-more | Пример работы - http://cnkt.ca/ajax-load-more/

но от оригинала должно отличатся тем, что определенное количество постов должно открываться сразу как сейчас, а не как тут - http://cnkt.ca/ajax-load-more/

По сути решение Вам предоставлено, необходимо просто это все установить в тему и настроить и цена я думаю должна быть заметно ниже.