Оптимизация сайта - превышение нагрузки (Джумла)

Движок: Джумла 1.5 (если не ошибаюсь).

Изначально хостер уведомил о вирусе и через 1-2 дня появилось превышение нагрузки. Вирус почистили, но нагрузка не пропала.

Возможно вирус не связан с нагрузкой, так как 6 месяцев назад были на другом хостинге и тоже фиксировали нагрузку, поменяли хостера и было всё нормально.

В сутки на сайт заходит около 500 человек, сайт новостной, регистрации пользователей нет, в сутки добавляем по 3-4 новости, материалов накопилось достаточно (но в пределах нормы), поставили мультиязычность (за 3 недели до превышения нагрузки).

Хостер отключил сайт, тестить сайт можно будет только локально.

Хостер предложил решить проблему с сайтом или переходить на выделенный сервер (что очень дорого для обычного новостного сайта).

Пишите сроки и приблизительную стоимость.

Прикрепил статистику нагрузки.

Сайт весит около 1Гига (картинки, видео ..)