Здравствуйте. Необходимо спарсить сайт и перенести на CMS (в принципе на любую из известных, кроме платных, за исключением DLE). URLы сохранить. Изначально сайт на Joomla, около 1000стр. Доступ к файлам и бд утерян.
Оптимизация сайта - превышение нагрузки (Джумла)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Движок: Джумла 1.5 (если не ошибаюсь).
Изначально хостер уведомил о вирусе и через 1-2 дня появилось превышение нагрузки. Вирус почистили, но нагрузка не пропала.
Возможно вирус не связан с нагрузкой, так как 6 месяцев назад были на другом хостинге и тоже фиксировали нагрузку, поменяли хостера и было всё нормально.
В сутки на сайт заходит около 500 человек, сайт новостной, регистрации пользователей нет, в сутки добавляем по 3-4 новости, материалов накопилось достаточно (но в пределах нормы), поставили мультиязычность (за 3 недели до превышения нагрузки).
Хостер отключил сайт, тестить сайт можно будет только локально.
Хостер предложил решить проблему с сайтом или переходить на выделенный сервер (что очень дорого для обычного новостного сайта).
Пишите сроки и приблизительную стоимость.
Прикрепил статистику нагрузки.
Сайт весит около 1Гига (картинки, видео ..)
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