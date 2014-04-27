Довести до ума плагин SurveyFunnel для WordPress

Приобрел в складчину плагин SurveyFunnel для WordPress. Это плагин опроса, где исходя из ответов пользователя можно подписывать их на разные рассылки (мужчин - на одну серию писем, женщин - на другую и тд).

Надо разобраться с этим плагином (или найти другой плагин, если с этим не получится):

1. 1. Чтобы после определённых ответов пользователю выводилась форма подписки на рассылку исходя из его ответов (например, если пользователь ответил что он мужчина - то ему после всех вопросов выводится форма подписки на одну рассылку, если ответил что он женщина - то ему выводится форма подписки на другую рассылку). Всё это есть в функционале плагина, я не пойму как это реализовать. Рассылка у меня на smartresponder.ru (или можно на mailchimp).

1.2. Перевести его на кириллицу.