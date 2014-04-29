Правки на сайте битрикс (стили, вывод тегов)

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки148 просмотров
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Доброго времени суток!

Ищу программиста для доделки сайта на 1c Битрикс.

Сайт простой - информационный.

На 95% - все сделано.

Лицензия - Старт.

Нужно доделать вот что:

1. Сделать вывод тега H1 на страницах статей\новостей (при добавлении статьи прописываю во вкладке SEO);

2. Воткнуть код соц. сети Вконтакте (код дам);

3. Из макета PSD достать шрифты и стили оформления текста и добавить их в стили сайта.

Специалисту на 1-2 часа работы.

Сайт покажу в личку заинтересовавшимся.

10 лет назад
WebAero
34 годаСША
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
SOFT-ua
47 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$35
1 день
Рекомендую Дмитрия как классного специалиста. Все было сделано очень быстро, строго по ТЗ. Сотрудничеством очень доволен, буду обращаться еще. Рекомендую!
Моментально получили все нужные данные, оперативно решили вопросы, еще не успели сдать проект, как на счет уже поступили деньги. Довольны сотрудничеством. Рекомендуем всем!
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