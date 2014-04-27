Натянуть верстку на WP

$100
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок207 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте,

верстка есть, макет тоже(если понадобиться)

Нужно посадить готовую верстку на WP

Если нужно подробнее пояснить, пишите в личку или скйап: immortalooo7

Оплата по факту, работаете на своем сервере, я смотрю, оплачиваю, вы устанавливаете на мой хостинг

(Если вдруг на ВП это будет сделать не реально, предложите движок, легкий для понимания, но хотелось чтобы надели на ВП

10 лет назад
1mmortal
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Создать одностраничник на Web Builder 9

    Требуется одностраничник состоящий из одного листа, без прокрутки, написанный на Web Builder 9 Простейшая структура. Создать нужно без лишних головников, быстро и красиво. Оплата в процессе проекта, иначе человек начинает тянуть время. ТЗ прилагаю. Пишите Ваши сроки и стоимость.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка шаблона drupal

    Здравствуйте! Есть купленный шаблон для drupal. Необходимо настроить все блоки в нём на максимальное соответствие макетам. С сильным упрощением под возможности шаблона. Шаблон http://www.templatemonster.com/ru/drupal-templates-type/29770.html Установлен здесь zaomkt.ru. Макеты прилагаются. Задача достаточно срочная.

    Drupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Довести до ума плагин SurveyFunnel для WordPress

    Приобрел в складчину плагин SurveyFunnel для WordPress. Это плагин опроса, где исходя из ответов пользователя можно подписывать их на разные рассылки (мужчин - на одну серию писем, женщин - на другую и тд). Надо разобраться с ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработки сайта на Bitrix

    Есть работающий магазин на Bitrix Малый бизнес. Требуется закрыть "хвосты", оставленные пропавшим интегратором - не много, но быстро. Подробности в почту кандидатам.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Правки на сайте битрикс (стили, вывод тегов)

    Доброго времени суток! Ищу программиста для доделки сайта на 1c Битрикс. Сайт простой - информационный. На 95% - все сделано. Лицензия - Старт. Нужно доделать вот что: 1. Сделать вывод тега H1 на страницах статей\новостей (при добавлении статьи прописываю во вкладке ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Yii проект: авторизация с использованием соц.сетей

    $250

    Нужно создать первую часть проекта на Yii framework. Что нужно сделать: 1. Стандартная авторизация и регистрация пользователей (использовать email для входа и код активации) 2. Авторизация с использованием соц.сетей (Yandex, Google, VK, Facebook, Twitter, Mail.ru, Одноклассники и ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить форму отправки заявок (Host CMS V5)

    Нужно поправить форму отправки заявок. В форме можно выбрать как услугу так и товар. 1) Когда выбран товар и услуга, одновременно, заявки иногда отправляются, а иногда - нет 1) Когда выбрана услуга, а товар не выбран, в админке ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Спроектировать одностраничный сайт

    $139

    Необходимо спроектировать одностраничный сайт. Результата работы - прототип, который можно передать дизайнеру. Бюджет - 5000 рублей. Срок - 2 дня. Подробная информация - https://www.dropbox.com/s/pe2bwqzds0plw36/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изменение шаблона сайта

    Необходимо изменить шаблон сайта ooostroyproekt.ru на другой (пример шаблона spb10.ru) используя все возможности другого шаблона. Укажите стоимость и сроки выполнения проекта.

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад