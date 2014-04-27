Натянуть верстку на WP

Здравствуйте,

верстка есть, макет тоже(если понадобиться)

Нужно посадить готовую верстку на WP

Если нужно подробнее пояснить, пишите в личку или скйап: immortalooo7

Оплата по факту, работаете на своем сервере, я смотрю, оплачиваю, вы устанавливаете на мой хостинг

(Если вдруг на ВП это будет сделать не реально, предложите движок, легкий для понимания, но хотелось чтобы надели на ВП