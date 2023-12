Проблема с плагином джумлы - Simple Image Gallery

Причем работает через раз, например, обновляешь страницу несколько раз и все хорошо, а на следующий день - выдается ошибка

"There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files."

Все каталоги и файлы в папке cashe имеют статус 777