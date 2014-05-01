Vbulletin или Xen Foro

Есть готовая верстка. Ее нужно быстро натянуть на работающий сайт и сделать что бы все было по макетам. Всего сверстано 5 страниц. Макетов около 10. Задача одеть готовое и подогнать остальное по макетам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист по форумам, который предложит решение под форум.
Требования:
1. Сео Оптимизация
2. Прием платежей от пользователей: QIWI, ЯД, Webmoney, Paypal(опционально)
3. Автоматический прием в Премиум группы после оплаты
4. Возможность ограничивать количество постов в день определенным группам в опеределенных разделах
5. Тонко настраиваемая система рейтингов и банов
6. Блокировка нежелаемых по IP
7. Возможность работы без тормозов с 100к+ пользователями в базе
8. Возможность импорта базы пользователей с другого ресурса
Возможны изменения бюджета и сроков.
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