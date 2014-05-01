Vbulletin или Xen Foro

$500
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки132 просмотра
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Требуется специалист по форумам, который предложит решение под форум.

Требования:

1. Сео Оптимизация

2. Прием платежей от пользователей: QIWI, ЯД, Webmoney, Paypal(опционально)

3. Автоматический прием в Премиум группы после оплаты

4. Возможность ограничивать количество постов в день определенным группам в опеределенных разделах

5. Тонко настраиваемая система рейтингов и банов

6. Блокировка нежелаемых по IP

7. Возможность работы без тормозов с 100к+ пользователями в базе

8. Возможность импорта базы пользователей с другого ресурса

Возможны изменения бюджета и сроков.

10 лет назад
andyx981
Андрей 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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