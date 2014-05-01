WP распознавать url рубрик с "?","=" и прочими

Предыдущий мастер научил WP создавать рубрики с url, в которые входят символы типа "?","=" и прочие не стандартные для данной CMS.

Сейчас при переходе по урлу такой рубрики - попадаем на главную страницу портала.

Теперь стоит задача научить WP распознавать эти рубрики с нестандартными url.

пост оплата WMR