Нужно доработать немного сайт

Всем добрый день! Без вашей квалифицированной помощи не обойдусь. Необходим программист на опенкарте сайт(landing page)разработка согласно дизайну. Сайт-по продажи продукции apple. Также необходимо размещение на хостинге. Жду Ваших предложений. Обязательно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть сай http://mandala.soundspot.ru/
Нужно доделать следующее:
В разделах изменить Внешний круг на Внутренний круг Внешний круг – это те подписчики, которые у нас есть, т.е сообщество, видно их фото и ссылку на фб (т.е. синхронизировать сайт с фб и вконтакте)
Структура внутреннего круга Ведущие базового уровня – занятия Ведущие 1го уровня – семинары Анкета, которую они заполняют ФИО Фото Город Небольшую БИО – 3, 4 предложения Послужной список семинаров – т.е. те семинары, которые они прошли у Майи и Танит И далее – расписание занятий для ведущих базового уровня Расписание семинаров для ведущих первого уровня (тут раскрывается список семинаров, кот они могу вести) Также должна быть возможность сортировки по городам. У ведущих должен быть отдельный доступ к этой странице, чтобы вводить информацию о себе после взноса ежегодной платы за сайт. У меня должна быть опция скрывать их информацию, если не оплатили.
Также необходимо, чтобы была Единая галерея фотографий. И также отдельно раздел Мандала с правилами, описанием, Внутренней этикой и др.
Добавить типовой модуль готового интернет-магазина, подписку, рассылку и нужно удалить с сайта весь ненужный контент.
Важны стоимость и сроки.
Спасибо!
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