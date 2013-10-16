Нужно доработать немного сайт

Добрый день!

Есть сай http://mandala.soundspot.ru/

Нужно доделать следующее:

В разделах изменить Внешний круг на Внутренний круг Внешний круг – это те подписчики, которые у нас есть, т.е сообщество, видно их фото и ссылку на фб (т.е. синхронизировать сайт с фб и вконтакте)

Структура внутреннего круга Ведущие базового уровня – занятия Ведущие 1го уровня – семинары Анкета, которую они заполняют ФИО Фото Город Небольшую БИО – 3, 4 предложения Послужной список семинаров – т.е. те семинары, которые они прошли у Майи и Танит И далее – расписание занятий для ведущих базового уровня Расписание семинаров для ведущих первого уровня (тут раскрывается список семинаров, кот они могу вести) Также должна быть возможность сортировки по городам. У ведущих должен быть отдельный доступ к этой странице, чтобы вводить информацию о себе после взноса ежегодной платы за сайт. У меня должна быть опция скрывать их информацию, если не оплатили.

Также необходимо, чтобы была Единая галерея фотографий. И также отдельно раздел Мандала с правилами, описанием, Внутренней этикой и др.

Добавить типовой модуль готового интернет-магазина, подписку, рассылку и нужно удалить с сайта весь ненужный контент.

Важны стоимость и сроки.

Спасибо!