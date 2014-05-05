Несколько правок в сайт на instantCMS

$100
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки154 просмотра
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Час-два работы знатоку instantCMS. В приложении детальное ТЗ.

10 лет назад
Vsevset
Виктор 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
indzhar
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$60
3 дня
Отлично выполнил все работы по техническому заданию раньше заявленного срока. Рекомендуем к сотрудничеству.
Четко составленное ТЗ и своевременная оплата с приятной премией. Рекомендую как заказчика.
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