Правки контента в CMS

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Есть сайт: http://hotel.web-dev-studio.in.ua/ На этом сайте нужно сделать две задачи: 1. на странице галереи http://hotel.web-dev-studio.in.ua/gallery/ сейчас используеться плагин NextCellent Gallery. Задача такая - переделать этот плагин или поставить другой, чтобы работа с тегами ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть небольшой объем работ по верстке, связанный с отладкой отображения контента на сайте и отдельными конфликтами в CMS Joomla 2.5.
Вся детальная инфа в ТЗ.
Проставляйте в заявке стоимость своей работы и сроки исполнения.
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