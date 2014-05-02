Правки контента в CMS

Есть небольшой объем работ по верстке, связанный с отладкой отображения контента на сайте и отдельными конфликтами в CMS Joomla 2.5.

Вся детальная инфа в ТЗ.

Проставляйте в заявке стоимость своей работы и сроки исполнения.