Правки контента в CMS

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки203 просмотра
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Есть небольшой объем работ по верстке, связанный с отладкой отображения контента на сайте и отдельными конфликтами в CMS Joomla 2.5.

Вся детальная инфа в ТЗ.

Проставляйте в заявке стоимость своей работы и сроки исполнения.

10 лет назад
E4F
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
jobajoom
Алексей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$40
3 дня
Великолепная работа и великолепный специалист - мастер своего дела, всегда находящийся на связи! Все выполнено безупречно, точно в срок. Еще Алексей привнес усовершенствования в администрирование сайта, не обозначенные в ТЗ. Спасибо!
Отличный заказчик. Грамотно ставит задачу. Точно знает что нужно получить в итоге. Быстрая оплата. Приятно работать с профессионалом. Рекомендую+
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