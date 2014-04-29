Сделать слайдер и фотогалерею

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка180 просмотров
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Для сайта http://lesenka-exlusive.tw1.ru/# Необходимо настроить фото галерею и слайдер.

Сайт работает на MODX REVO

10 лет назад
Vixen84
Максим 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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