Правки установленных WP шаблонов (TemplateMonster)

Требуется хороший специалист по работе шаблонами WordPress (работа не совсем простая, два "специалиста" уже отказались от этих работ)

Шаблоны были оф. куплены и установлены.

Требуется внести изменения в работе сайтов, а так же исправить возникающие ошибки.

Список сайтов и работ предоставляется по запросу.