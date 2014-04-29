Реализовать проект

Требуется программист, который в совершенстве знаком с движком UMI.CMS, имеет большой опыт работы с админкой для доработки существующего интернет магазина. Необходимы навыки работы с мультидоменностью в составе данной CMS. Одна из задач: в момент отрисовки товара в ...