Добавить бегущую строку на MODx

Сейчас форма Joomla работает без подключения сss, можете использовать http://allforjoomla.ru/sf2-generator Но мне необходимо,чтобы форма была 228x450 не больше и не меньше При генерации на сайте,форма необъятных размеров получается Мне нужен небольшой код, в котором я потом сам смогу изменить ...