Создание красивого внешнего вида для SimpleForm 2

Сейчас форма Joomla работает без подключения сss,

можете использовать http://allforjoomla.ru/sf2-generator

Но мне необходимо,чтобы форма была 228x450 не больше и не меньше

При генерации на сайте,форма необъятных размеров получается

Мне нужен небольшой код, в котором я потом сам смогу изменить цвет фона кнопок и тд