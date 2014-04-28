Создание красивого внешнего вида для SimpleForm 2

$50
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки114 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сейчас форма Joomla работает без подключения сss,

можете использовать http://allforjoomla.ru/sf2-generator

Но мне необходимо,чтобы форма была 228x450 не больше и не меньше

При генерации на сайте,форма необъятных размеров получается

Мне нужен небольшой код, в котором я потом сам смогу изменить цвет фона кнопок и тд

10 лет назад
Romansom
Роман 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Перенос сайта с Юкоза

    Перенос предпочтительно на Vbulletin. В сайте в основном используется доска обьявлений - хочу переделать ее под форум. С юкоза надо перенести контент + пользователей. К форуму надо прикрутить тематический дизайн - тема онлайн игры. Примем платежей настроить. Всякие ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla + смена дизайна

    $2500

    Здравствуйте. Имеется интернет-магазин на CMS Joomla 1.5. Необходимо перенести его на Joomla 2.5 или 3.0 с сохранением материалов на том месте в том же виде, где они находятся сейчас. Далее потребуется смена дизайна и подключение ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Плагин мероприятий для Wordpress

    $50

    Необходимо переделать любой из имеющихся event-плагинов для Wordpress таким образом, чтобы он в точности копировал афишу сайта http://www.16tons.ru/ и установить его на работающий сайт таким образом, чтобы все смотрелось красиво. Детали обсуждаемы в ЛС. Сроки до 1 ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Отделить шаблон блога от темы Shoppica (Wordpress)

    $100

    Есть блог на Wordpress (ссылка в приложении). Он сделан на основе темы Shoppica (как часть темы - оформление раздела блога). Надо ее отделить и оставить только нужное для блога (чтобы была бы только как тема ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Установить код sape

    На сайте код установлен, проблема с установкой кода на форум site.ru/forum пишите кто сталкивался именно с этой проблемой, форум vbulletin

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Натянуть верстку на WP

    $100

    Здравствуйте, верстка есть, макет тоже(если понадобиться) Нужно посадить готовую верстку на WP Если нужно подробнее пояснить, пишите в личку или скйап: immortalooo7 Оплата по факту, работаете на своем сервере, я смотрю, оплачиваю, вы устанавливаете на мой ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать одностраничник на Web Builder 9

    Требуется одностраничник состоящий из одного листа, без прокрутки, написанный на Web Builder 9 Простейшая структура. Создать нужно без лишних головников, быстро и красиво. Оплата в процессе проекта, иначе человек начинает тянуть время. ТЗ прилагаю. Пишите Ваши сроки и стоимость.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад