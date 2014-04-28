Установить код sape

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте код установлен, проблема с установкой кода на форум site.ru/forum пишите кто сталкивался именно с этой проблемой, форум vbulletin

10 лет назад
lexxcorp
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$10
1 день
спасибо за работу
Оплату получил. Рекомендую! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Перенос сайта с Юкоза

    Перенос предпочтительно на Vbulletin. В сайте в основном используется доска обьявлений - хочу переделать ее под форум. С юкоза надо перенести контент + пользователей. К форуму надо прикрутить тематический дизайн - тема онлайн игры. Примем платежей настроить. Всякие ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Натянуть верстку на WP

    $100

    Здравствуйте, верстка есть, макет тоже(если понадобиться) Нужно посадить готовую верстку на WP Если нужно подробнее пояснить, пишите в личку или скйап: immortalooo7 Оплата по факту, работаете на своем сервере, я смотрю, оплачиваю, вы устанавливаете на мой ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать одностраничник на Web Builder 9

    Требуется одностраничник состоящий из одного листа, без прокрутки, написанный на Web Builder 9 Простейшая структура. Создать нужно без лишних головников, быстро и красиво. Оплата в процессе проекта, иначе человек начинает тянуть время. ТЗ прилагаю. Пишите Ваши сроки и стоимость.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка шаблона drupal

    Здравствуйте! Есть купленный шаблон для drupal. Необходимо настроить все блоки в нём на максимальное соответствие макетам. С сильным упрощением под возможности шаблона. Шаблон http://www.templatemonster.com/ru/drupal-templates-type/29770.html Установлен здесь zaomkt.ru. Макеты прилагаются. Задача достаточно срочная.

    Drupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Довести до ума плагин SurveyFunnel для WordPress

    Приобрел в складчину плагин SurveyFunnel для WordPress. Это плагин опроса, где исходя из ответов пользователя можно подписывать их на разные рассылки (мужчин - на одну серию писем, женщин - на другую и тд). Надо разобраться с ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработки сайта на Bitrix

    Есть работающий магазин на Bitrix Малый бизнес. Требуется закрыть "хвосты", оставленные пропавшим интегратором - не много, но быстро. Подробности в почту кандидатам.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Правки на сайте битрикс (стили, вывод тегов)

    Доброго времени суток! Ищу программиста для доделки сайта на 1c Битрикс. Сайт простой - информационный. На 95% - все сделано. Лицензия - Старт. Нужно доделать вот что: 1. Сделать вывод тега H1 на страницах статей\новостей (при добавлении статьи прописываю во вкладке ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад