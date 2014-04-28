Установить код sape

Здравствуйте, верстка есть, макет тоже(если понадобиться) Нужно посадить готовую верстку на WP Если нужно подробнее пояснить, пишите в личку или скйап: immortalooo7 Оплата по факту, работаете на своем сервере, я смотрю, оплачиваю, вы устанавливаете на мой ...