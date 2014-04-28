Отделить шаблон блога от темы Shoppica (Wordpress)

Есть блог на Wordpress (ссылка в приложении). Он сделан на основе темы Shoppica (как часть темы - оформление раздела блога). Надо ее отделить и оставить только нужное для блога (чтобы была бы только как тема для блога - дизайн респонсивный также должен остаться и теги автора тоже). То есть функционал Shoppica не нужен, только то, что для блога.