Wordpress: необходимо написать парсер

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка125 просмотров
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Здравствуйте, необходимо написать парсер как плагин к WordPress - это очень важно! Т.к. парсинг будет осуществляться не один раз, а возможно постоянно!

Парсер должен парсить картинки с бинга, видео с ютуба + прокси с авторизацией

ТЗ по парсеру есть, кто сможет дать объективную стоимость и сроки по парсеру без ТЗ пишите, кому необходимо взглянуть на него, пишите в ЛС, скину ссылку!

Ограничения по бюджету нет, главное что бы он был объективен!

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WordPress
10 лет назад
webmaker000
Роман 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
djtelega
Олег 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$100
6 дней
Олег прекрасно справился с задачей, в установленные сроки и работа только радует... Рекомендую как хорошего специалиста!
Был рад сотрудничеству и надеюсь на дальнейшее. Все очень грамотно и своевременно ;) Спасибо
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