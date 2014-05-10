Wordpress: необходимо написать парсер

Здравствуйте, необходимо написать парсер как плагин к WordPress - это очень важно! Т.к. парсинг будет осуществляться не один раз, а возможно постоянно!

Парсер должен парсить картинки с бинга, видео с ютуба + прокси с авторизацией

ТЗ по парсеру есть, кто сможет дать объективную стоимость и сроки по парсеру без ТЗ пишите, кому необходимо взглянуть на него, пишите в ЛС, скину ссылку!

Ограничения по бюджету нет, главное что бы он был объективен!

+ Постоянная поддержка парсера в работоспособности!