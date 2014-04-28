Разработать/переделать шаблон под Wordpress

Перенос предпочтительно на Vbulletin. В сайте в основном используется доска обьявлений - хочу переделать ее под форум. С юкоза надо перенести контент + пользователей. К форуму надо прикрутить тематический дизайн - тема онлайн игры. Примем платежей настроить. Всякие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать (либо переделать любой готовый) ШАБЛОН под Worpdress таким образом, чтобы получился сайт, аналогичный http://www.16tons.ru/ , но в черно-красном стиле и с некоторыми изменениями главной страницы (см. приложения).
Детали готов обсудить в ЛС. Жду ваших заявок.
Сроки -- до 1 мая. Бюджет до 1500 рублей.
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