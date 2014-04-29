Работа с ИМ на Magento

Необходимо внести некоторые настройки в готовый магазин. Настроить скидки. Убрать/добавить/перенести некоторые поля в админке. Нужен исполнитель который хорошо знаком с Битрикс и сможет не только внести эти изменения, но и сотрудничать по данной работе в ...