Доработка сайта на Bitrix

Доброе время суток!!нужен специалист который ОТЛИЧНО ЗНАЕТ DLE,WORDPRESS.Работа срочная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо доработать дизайн и структуру сайта IDSolution.ru.
На втором требуется поддержка сайта и раскрутка.
Интересует долговременное сотрудничество.
Возможность приехать в офис по реальной необходимости. (99% работа удаленно).
Требования опыт с 1с битрикс от 2 лет. Желательно иметь в своей команде дизайнера.
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