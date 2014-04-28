Доработка сайта на Bitrix

$1000
Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок177 просмотров
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Добрый день!

Необходимо доработать дизайн и структуру сайта IDSolution.ru.

На втором требуется поддержка сайта и раскрутка.

Интересует долговременное сотрудничество.

Возможность приехать в офис по реальной необходимости. (99% работа удаленно).

Требования опыт с 1с битрикс от 2 лет. Желательно иметь в своей команде дизайнера.

10 лет назад
9436366
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад