Исправить косяки на сайте

$50
Системы управления (CMS)Завершен9 заявок185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброе время суток!!нужен специалист который ОТЛИЧНО ЗНАЕТ DLE,WORDPRESS.Работа срочная.

10 лет назад
nabors-sotrudnik
Александр 
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
anri4ka
Анри 
29 летГрузия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 отзывов(-1)
10 лет назад
$18
1 день
Обратился сегодня к Анри всё было сделано быстро и качественно.Советую.Буду ещё обращаться.Спасибо тебе за работу!Друган!
Приятный в общении человек. Пунктуальный. С задачами и оплатой проблем нет.
  • Похожие заказы

  • Настроить готовое решение Битрикс

    Требуется установить и настроить работу готового решения Битрикс Устанавливаться будет на редакцию "Малый бизнес", которую нажно будет обновить с версии 12.5 до 14. Скидывайте свои заявки с указанием цены и сроков.

    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенос существующего сайта на 1С-Битрикс

    Необходимо осуществить перенос сайта ( http://goo.gl/kYHO8m ) с самописной CMS на 1С-Bitrix. В рамках материалов будет предоставлены исходники всех графических материалов (psd) и полный доступ к копии текущего сайта, расположенной на отдельной виртуальной машине. Соответственно, ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавить бегущую строку на MODx

    $30

    В существующий рабочий сайт добавить бегущую строку. Система управления ModX Как выглядит в приложении. Пример аналогичной работы строки http://entertravel.ru/ (Показ бегущей строки, скорость прокрутки, как прокручивать берем с примера.) Для CMS: элемент бегущей строки показывает от 1 до N ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настроить интернет магазин

    Необходимо внести некоторые настройки в готовый магазин. Настроить скидки. Убрать/добавить/перенести некоторые поля в админке. Нужен исполнитель который хорошо знаком с Битрикс и сможет не только внести эти изменения, но и сотрудничать по данной работе в ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Wordpress: необходимо написать парсер

    Здравствуйте, необходимо написать парсер как плагин к WordPress - это очень важно! Т.к. парсинг будет осуществляться не один раз, а возможно постоянно! Парсер должен парсить картинки с бинга, видео с ютуба + прокси с авторизацией ТЗ ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработать/переделать шаблон под Wordpress

    $45

    Необходимо разработать (либо переделать любой готовый) ШАБЛОН под Worpdress таким образом, чтобы получился сайт, аналогичный http://www.16tons.ru/ , но в черно-красном стиле и с некоторыми изменениями главной страницы (см. приложения). Детали готов обсудить в ЛС. Жду ваших ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание красивого внешнего вида для SimpleForm 2

    $50

    Сейчас форма Joomla работает без подключения сss, можете использовать http://allforjoomla.ru/sf2-generator Но мне необходимо,чтобы форма была 228x450 не больше и не меньше При генерации на сайте,форма необъятных размеров получается Мне нужен небольшой код, в котором я потом сам смогу изменить ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla + смена дизайна

    $2500

    Здравствуйте. Имеется интернет-магазин на CMS Joomla 1.5. Необходимо перенести его на Joomla 2.5 или 3.0 с сохранением материалов на том месте в том же виде, где они находятся сейчас. Далее потребуется смена дизайна и подключение ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад