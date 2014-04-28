Настроить готовое решение Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок197 просмотров
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Требуется установить и настроить работу готового решения Битрикс

Устанавливаться будет на редакцию "Малый бизнес", которую нажно будет обновить с версии 12.5 до 14.

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10 лет назад
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад