Настроить готовое решение Битрикс

Требуется натяжка сайта на WordPress. Указывайте стоимость и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется установить и настроить работу готового решения Битрикс
Устанавливаться будет на редакцию "Малый бизнес", которую нажно будет обновить с версии 12.5 до 14.
Скидывайте свои заявки с указанием цены и сроков.
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