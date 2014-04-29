Нужна доработка на сайте (джумла)

Сайт на джумле. Что нужно:

1. Тест: Записаться на курс, нажимаешь на кнопку высвечивается текст: Вступительный тест для Elementary, весь текст необходимо убрать, написать: Уважаемый посетитель, предлагаем Вам пройти тест для определения уровня владения английским языком. Далее по центру кнопка красного цвета — пройти тест

Переходим на сам тест (во вложении картинка)

Оставить только вопрос и четыре варианта ответа, вопросы пронумеровать

Итог теста: когда тест закончен должно высвечиваться не сколько у тебя баллов, а фраза: Ваш уровень например Beginner или Elementary

Interpretation of marks

0 – 5 Beginner

6–15 Elementary

16–30 Intermediate

31–45 Upper – Intermediate

46–60 Advanced

сам сайт: http://www.happyway-krd.ru/

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