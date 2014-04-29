Нужна доработка на сайте (джумла)

Добрый день! Необходимо доработать дизайн и структуру сайта IDSolution.ru. На втором требуется поддержка сайта и раскрутка. Интересует долговременное сотрудничество. Возможность приехать в офис по реальной необходимости. (99% работа удаленно). Требования опыт с 1с битрикс от 2 ...
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Сайт на джумле. Что нужно:
1. Тест: Записаться на курс, нажимаешь на кнопку высвечивается текст: Вступительный тест для Elementary, весь текст необходимо убрать, написать: Уважаемый посетитель, предлагаем Вам пройти тест для определения уровня владения английским языком. Далее по центру кнопка красного цвета — пройти тест
Переходим на сам тест (во вложении картинка)
Оставить только вопрос и четыре варианта ответа, вопросы пронумеровать
Итог теста: когда тест закончен должно высвечиваться не сколько у тебя баллов, а фраза: Ваш уровень например Beginner или Elementary
Interpretation of marks
0 – 5 Beginner
6–15 Elementary
16–30 Intermediate
31–45 Upper – Intermediate
46–60 Advanced
сам сайт: http://www.happyway-krd.ru/
пишите сразу цену и срок
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