CMS SIMPLA работа над доп функционалом

Для тех, кто работает с интернет магазинами на Simpla

Что нужно?

- Сделать варианты оплаты на сайте как в других интернет магазинах (Полный список) банк.карты, платежные сервисы.

- Специальное поле с формой Обратного звонка, после каждого товара в каталоге

- Разработка СМС оповещения при заказе любого товара с сайта.

Сроки: до недели (мин; 3-4 дня)

Возможно у кого есть платные модули для данного движка, напишите.