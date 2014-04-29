Пару плагинов для WP, SOHO Hotel Theme

$100
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки209 просмотров
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Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.

Есть сайт: http://hotel.web-dev-studio.in.ua/

На этом сайте нужно сделать две задачи:

1. на странице галереи http://hotel.web-dev-studio.in.ua/gallery/ сейчас используеться плагин NextCellent Gallery. Задача такая - переделать этот плагин или поставить другой, чтобы работа с тегами и работа самого скрипта для переключения фоток (fancybox или colorbox) была аналогична вот этому сайту: http://gorodmasterov.mediasok.ru/ru/albums (это друпал), если вкратце: Теги должны выводиться всегда, По дефолту должно быть выбрано чтото типа "Все альбомы" а при нажатии на определенный тег, должны выводиться фотки, у которых этот тег прописан. (если вопросы - в ПМ)

2. на странице выбора коттеджей http://hotel.web-dev-studio.in.ua/accommodations/ сейчас (с помощью плагина quitenicebooking) список коттеджей выводиться, нужен фильтр для него по типу (можно параметр view заменить на type). Тоесть должен быть фильтр по кол-ву звезд (2,3,4,5 звезд например).

"Изобретать велосипед" необязательно, можно взять готовые решения.

Пишите вопросы в личку. Жду цену и сроки.

10 лет назад
WDSiU
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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