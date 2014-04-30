Внести изменения в Joomla

Добрый день.

Необходимо внести изменения в сайт:

1. Добавить функцию добавления отзывов на сайт. Чтобы люди писали отзывы, админ их проверял, и после уже они публиковались на странице.

2. Создать фотогаллерею. На сайте уже установлен компонент widgetkit, насколько я в этом разбираюсь, через него уже можно это делать.

3. Сделать функцию заказать звонок, т.е. чел вводит свои данные и нам на почту приходит письмо.

Joomla 2.5.6. Кто разбирается проблем не составит, я сам от этой cms далек(