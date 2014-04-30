Внести изменения в Joomla

Для сайта http://lesenka-exlusive.tw1.ru/# Необходимо настроить фото галерею и слайдер. Сайт работает на MODX REVO
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Добрый день.
Необходимо внести изменения в сайт:
1. Добавить функцию добавления отзывов на сайт. Чтобы люди писали отзывы, админ их проверял, и после уже они публиковались на странице.
2. Создать фотогаллерею. На сайте уже установлен компонент widgetkit, насколько я в этом разбираюсь, через него уже можно это делать.
3. Сделать функцию заказать звонок, т.е. чел вводит свои данные и нам на почту приходит письмо.
Joomla 2.5.6. Кто разбирается проблем не составит, я сам от этой cms далек(
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