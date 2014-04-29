Вывод Афиши WP

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.

Есть проблема с одним сайтом: http://dk-zueva.wdsiu-dev.pro/

В разделе афиши, спектикли должны выводиться по дате спектакля, вот пункт ТЗ:

*Афиша. Здесь располагаются все спектакли по выбранному периоду. Период выбирается в правом блоке экрана. По умолчанию отображается ближайшая неделя.*

движок WP.

Если кто знает как решить проблему, помогите советом, или скажите сколько нужно времени и денег для ее решения. Нужно в течение сегодня (30.04.2014) сделать.