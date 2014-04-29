Вывод Афиши WP

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Есть сайт: http://hotel.web-dev-studio.in.ua/ На этом сайте нужно сделать две задачи: 1. на странице галереи http://hotel.web-dev-studio.in.ua/gallery/ сейчас используеться плагин NextCellent Gallery. Задача такая - переделать этот плагин или поставить другой, чтобы работа с тегами ...
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Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.
Есть проблема с одним сайтом: http://dk-zueva.wdsiu-dev.pro/
В разделе афиши, спектикли должны выводиться по дате спектакля, вот пункт ТЗ:
*Афиша. Здесь располагаются все спектакли по выбранному периоду. Период выбирается в правом блоке экрана. По умолчанию отображается ближайшая неделя.*
движок WP.
Если кто знает как решить проблему, помогите советом, или скажите сколько нужно времени и денег для ее решения. Нужно в течение сегодня (30.04.2014) сделать.
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