Сделать админку для вывода данных из БД

Есть ДБ с заявками в формате json, нужно собрать данные оттуда в админку с несложным управлением.

Что должно быть сделано:

1) авторизация оператором (предусмотреть авторизацию несколькими людьми и подписывать их действия в лог)

2) вывод списка заявок

3) просмотр конкретной заявки

4) писать в базу дату перехода на страницу заявки

5) ставить статус 1 "просмотрено" и дату этой пометки

6) добавить комментарий

7) изменить статуса 2 заявки (отклонена/принята)

8) изменить статуса 3 заявки (отклонена/выдана)

9) удаление заявки

10) ВСЕ действия должны логироваться в текстовый файл понедельно

Должно быть сделано максимально просто, без наворотов и прочих фреймворков и цмс. Думаю, что управиться за пару дней не проблема, предлагайте бюджет.