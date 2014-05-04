Сделать админку для вывода данных из БД

$100
Системы управления (CMS)Завершен8 заявок219 просмотров
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Есть ДБ с заявками в формате json, нужно собрать данные оттуда в админку с несложным управлением.

Что должно быть сделано:

1) авторизация оператором (предусмотреть авторизацию несколькими людьми и подписывать их действия в лог)

2) вывод списка заявок

3) просмотр конкретной заявки

4) писать в базу дату перехода на страницу заявки

5) ставить статус 1 "просмотрено" и дату этой пометки

6) добавить комментарий

7) изменить статуса 2 заявки (отклонена/принята)

8) изменить статуса 3 заявки (отклонена/выдана)

9) удаление заявки

10) ВСЕ действия должны логироваться в текстовый файл понедельно

Должно быть сделано максимально просто, без наворотов и прочих фреймворков и цмс. Думаю, что управиться за пару дней не проблема, предлагайте бюджет.

10 лет назад
kopipast
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
loginov123
Максим 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$80
4 дня
Работаем с Максимом второй раз, опять всё отлично: качественно и быстро. Неоднозначные моменты решили по ходу дела, правки внесли оперативно, код приятный. Рекомендую!
Хороший заказчик. Задание было понятно описано. Оплата вовремя.
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