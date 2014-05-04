Сделать админку для вывода данных из БД

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Есть сайт: http://hotel.web-dev-studio.in.ua/ На этом сайте нужно сделать две задачи: 1. на странице галереи http://hotel.web-dev-studio.in.ua/gallery/ сейчас используеться плагин NextCellent Gallery. Задача такая - переделать этот плагин или поставить другой, чтобы работа с тегами ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть ДБ с заявками в формате json, нужно собрать данные оттуда в админку с несложным управлением.
Что должно быть сделано:
1) авторизация оператором (предусмотреть авторизацию несколькими людьми и подписывать их действия в лог)
2) вывод списка заявок
3) просмотр конкретной заявки
4) писать в базу дату перехода на страницу заявки
5) ставить статус 1 "просмотрено" и дату этой пометки
6) добавить комментарий
7) изменить статуса 2 заявки (отклонена/принята)
8) изменить статуса 3 заявки (отклонена/выдана)
9) удаление заявки
10) ВСЕ действия должны логироваться в текстовый файл понедельно
Должно быть сделано максимально просто, без наворотов и прочих фреймворков и цмс. Думаю, что управиться за пару дней не проблема, предлагайте бюджет.
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