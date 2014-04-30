Надо доработать сайт на Джумле

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки178 просмотров
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Сайт remko-dekor.ru. Joomla! 2.5.17

1. Каждая страница сайта доступна по 4 адресам:

www.remko-dekor.ru/raboty-po-naneseniyu/master-klassy

www.remko-dekor.ru/raboty-po-naneseniyu/master-klassy/

remko-dekor.ru/raboty-po-naneseniyu/master-klassy

remko-dekor.ru/raboty-po-naneseniyu/master-klassy/

Делаем основным адрес с www и слешом www.remko-dekor.ru/raboty-po-naneseniyu/master-klassy/

и с других трех вариантов ставим 301 редирект на главный урл.

Это касается всех страниц сайта.

2. Показать где меняются тайтлы страниц (главной, remko-dekor.ru/prices и др.

3. Поменять вывод тайтлов, чтобы название сайта шло в конце (Название страницы - название сайта)

4. Показать как можно сделать страницы с контентом с адресами вида remko-dekor.ru/page-name

5. Страницы 404 от старой версии сайта remko-dekor.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=207

должны быть в дизайне сайта и давать возможность добавить туда контент.

В крайнем случае - сделать редирект на главную.

Срок - завтра (30 апреля) к вечеру. Лучше днём.

Жду от вас предложение по цене. Я на связи.

10 лет назад
fastjob
Игорь 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sdaccent
Юрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Юрий всё сделал раньше срока. Отвечал на все уточняющие вопросы. Работой доволен.
Все отлично. Игорь четко сформулировал задачу, оплатил вовремя. Рекомендую!
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