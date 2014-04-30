Надо доработать сайт на Джумле

Сайт remko-dekor.ru. Joomla! 2.5.17

1. Каждая страница сайта доступна по 4 адресам:

www.remko-dekor.ru/raboty-po-naneseniyu/master-klassy

www.remko-dekor.ru/raboty-po-naneseniyu/master-klassy/

remko-dekor.ru/raboty-po-naneseniyu/master-klassy

remko-dekor.ru/raboty-po-naneseniyu/master-klassy/

Делаем основным адрес с www и слешом www.remko-dekor.ru/raboty-po-naneseniyu/master-klassy/

и с других трех вариантов ставим 301 редирект на главный урл.

Это касается всех страниц сайта.

2. Показать где меняются тайтлы страниц (главной, remko-dekor.ru/prices и др.

3. Поменять вывод тайтлов, чтобы название сайта шло в конце (Название страницы - название сайта)

4. Показать как можно сделать страницы с контентом с адресами вида remko-dekor.ru/page-name

5. Страницы 404 от старой версии сайта remko-dekor.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=207

должны быть в дизайне сайта и давать возможность добавить туда контент.

В крайнем случае - сделать редирект на главную.

Срок - завтра (30 апреля) к вечеру. Лучше днём.

Жду от вас предложение по цене. Я на связи.