Плагин WordPress

Требуется написать плагин для WordPress 3.9, который будет осуществлять линк-обмен.

В админ-панели движка должна быть панель управления им со следующими функциями:

1) форма, забив в которую url-адреса (возможно списком), они будут размещены под случайными анкорами в разных постах (плагин должен размещать только 1 url в одном посте и не допускать повторного размещения в этом же посте)

2) должен быть лог, в котором сохранялась бы информация о том, где и на какой странице размещен url

Жду ваши предложения со сроками и ценами. Исполнителей без отзывов - не беспокоить.