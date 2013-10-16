Разрабоотка сайта(landing page)

$250
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок172 просмотра
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Всем добрый день! Без вашей квалифицированной помощи не обойдусь. Необходим программист на опенкарте сайт(landing page)разработка согласно дизайну. Сайт-по продажи продукции apple. Также необходимо размещение на хостинге. Жду Ваших предложений. Обязательно собеседование по Skype. и не меньше 10 положительных отзывов не расматриваю исполнителей! ТЗ отправлю на почту исполнителю не закрепляется документ ворд больше 5 мегабает!Работаю по СБР!Срок 4-5 дней!

10 лет назад
Ramis_Rifovich
Рамис 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
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