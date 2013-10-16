Полностью восстановить админку сайта. Сейчас там при входе чистый белый экран. Сайт tzl_kz (CMS expressionengine).
Доработка комплексного компонента в CMS 1C Bitrix
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все просто, если вы знаете PHP и легко разбираетесь в компонентах CMS 1C Bitrix.
Подкорректировать стандартный компонент catalog.list, в карточке товара интернет магазина на Битриксе, нужно вставить компонент, ленту товаров (эта лента есть компонент, и шаблон, но он выводит товары из заданной в настройках категории), а нужно просто добавить еще свойство "мультипле" что бы добавлять ID товаров ручками которые будут крутиться в этом слайдере, верстать ничего не нужно, чисто php и работа с API Битрикс, докрутить этот момент. Как пример в этой статье: statprog.ru/2013/10/16/po...
Но немного логика другая, суть следующая, сделать нужно так, в настройках компонента на странице товара, нужно вписать ID товаров которые будут крутиться в слайдере ЭТОГО только товара, и так для всех товаров,
НО, если не выбраны товары похожие, то есть поле рядом РАЗДЕЛ для выбора (тоже просто вписываем ID раздела), откуда "рандомом" будут браться товары (товар по умолчанию содержит миниатюру, название-ссылку, и цену).
И еще момент, если ни товары ни раздел не выбраны, то по умолчанию соседний раздел для забора товаров.
Количество товаров тоже задается отдельно.
(доступы предоставлю, еще необходимо сделать так все, что бы вы могли объяснить мне, что нужно скопировать и куда дописать что бы применить эти изменения на рабочем сайте, так как доступ для работы предоставлю на копию тестового сайта. Но это будет не сложно думаю :) разбираюсь немного в Битрикc API но не на столько что бы написать компонент самостоятельно.)
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