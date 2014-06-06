Редирект на другой сайт

В компании есть три сайта, работающих на третей джумле. Нужен человек, который хорошо разбирается в этой CMS и с доступной связью. Постоянно нужны мелкие доработки сайтов, когда внедряются рац.предложения. Сейчас нужно: - на двух сайтах сделать большими буквами по ...