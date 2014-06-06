Редирект на другой сайт

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки157 просмотров
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Есть сайт и нужно сделать редирект через htaccess на другой сайт без задержки. Пробовали, но что-то не реагирует.

10 лет назад
vika5934857
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
10 лет назад
$5
1 день
Спасибо за работу!!!
Все отлично, спасибо!
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