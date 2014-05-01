Переезд с Drupal CMS на Wordpress CMS

$100
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки189 просмотров
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Интересует переезд с одной системы на другую.

Нужно чтоб кроме внутренностей (сомой системы управления) всё осталось как есть.

полностью перенять дизайн.

функциональность (слайдеры).

может можно доработать какие то плагины слайдеров. и прочее.

ценнико оговариваемый.

сайт можно посмотреть тут: http://www. webdev4u. eu (удалите пробелы)

WordPressDrupal
10 лет назад
santino
43 годаГермания
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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