Переезд с Drupal CMS на Wordpress CMS

Всем привет. Ищу специалиста, который в кратчайшие сроки готов сделать тему для WP. Вёрстка имеется, вся графика и прочие файлы - в комплекте. От вас: - Аккуратность - Умение обращаться с плагином Advanced Custom Fields - Корректное название переменных, чистый код Подробное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует переезд с одной системы на другую.
Нужно чтоб кроме внутренностей (сомой системы управления) всё осталось как есть.
полностью перенять дизайн.
функциональность (слайдеры).
может можно доработать какие то плагины слайдеров. и прочее.
ценнико оговариваемый.
сайт можно посмотреть тут: http://www. webdev4u. eu (удалите пробелы)
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