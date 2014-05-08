Оптимизация форума на XenForo или Vbulletin

$1000
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки237 просмотров
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Тех задание – в прикрепленном файле.

Платформа — предпочтительно XenForo.

Бюджеты – предлагайте за сколько сделаете.

Сроки: по согласованию с исполнителем

10 лет назад
andyx981
Андрей 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад