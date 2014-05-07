Требуется вёрстка и постановка на ModX Revolution

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок213 просмотров
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Есть дизайн-макеты. Требуется их сверстать и вёрстку натянуть на ModX Revo. Все подробности в приложениях.

Бюджет по договорённости.

MODX
10 лет назад
mokrinskaia
Галина 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад