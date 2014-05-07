Joomla - нужно сделать плавающий блок

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок128 просмотров
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Сайт на Joomla

Необходимо сделать в левой колонке плавающий блок, наподобие http://puziko.net/mozno-li/mozhno-li-lekarstva/essentsiale.html

Т.е пролистываете в самый низ - директ справа прилипает.

От вас цена и сроки

Joomla
10 лет назад
magicshop
Алексей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$10
1 день
Быстро справился с задачей. В течение часа все было сделано. Рекомендую, ответственный исполнитель
С Алексеем замечательно работается - он очень ответственный, компетентный и надёжный заказчик и очень приятный в общении человек! Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе. Спасибо за приятное и результативное сотрудничество, буду рад дальнейшим совместным проектам!